Théâtre de rue: Les «Unes Fois d’un Soir», c’est l’art oseur, art osé

Les Unes fois d’un Soir, Le 22/4 à Huy, www.1x1soir.be.

Il était une fois (d’un soir), deux garnements se piquaient de créer un festival un peu punk, un rendez-vous pour les rebelles et frondeurs de tous poils qui avaient trouvé dans les arts de la rue l’espace idoine pour y déverser leur poil à gratter. C’était il y a 32 ans. L’un, Pierre Pilate, clown de son état, venait de fonder la compagnie Extrêmement Prétentieuse (avec Gordon Wilson et Carina Bonan), l’une des premières troupes belges francophones d’arts de la rue. L’autre, Luc de Groeve, formé à l’Insas (Institut Supérieur des Arts) se cherchait un peu. « J’avais déjà eu quelques expériences de comédien dans des théâtres établis comme le Théâtre National mais je ne m’y retrouvais pas trop, se souvient le programmateur. J’avais envie d’aller vers un théâtre plus populaire et démocratique. »