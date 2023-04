Le grand salon de Dan San

C’est en 2005 que Jérôme Magnée et Thomas Medard fondent ce qui à l’époque était un duo acoustique folk, vu en 2007 en première partie de Beirut à l’Orangerie et ensuite, en 2009, à la Nuit du Soir. Il s’en est passé des choses ensuite pour Dan San qui est rapidement devenu un groupe, un sextette comprenant Maxime Lhussier (de Pale Grey), Leticia Collet (qui a depuis créé Condore), Damien Chierici (le violoniste de Yew, Korawi, Parallaxe, Oootoko…) et le batteur Olivier Cox. Tous ces gens sont fort occupés, tout comme Jérôme qui a également bossé pour Ebbène et CélénaSophia et tourne avec ML, alors que Thomas collabore avec Blanche et Noémie Wolfs en plus de son sideproject The Feather. Dan San est le seul projet qui les réunit tous : « On a commencé ce disque il y a trois ans », nous a raconté Thomas. « On était partis sur un disque de ballades puis notre humeur a changé, on a eu envie de rythmes, de se bouger, de quelque chose de plus lumineux aussi. »