Dans les Marolles, on redonne une seconde vie au brol

Entre marché aux puces et local de récup’, la boutique Troc & Brol débarrasse les habitants de la commune de leurs encombrants pour en faire profiter à d’autres.

Onze heures du matin, un mardi d’avril ensoleillé. Dans la rue des Capucins, entre les numéros 26 et 28, le grand bâtiment de briques blanches – ancienne brasserie appartenant à la Ville de Bruxelles – attire l’attention. «Désolé pour les travaux, on installe une rampe pour personnes à mobilité réduite», glisse Harold Ingber, un des coordinateurs du projet, vêtu de son manteau orange électrique orné du nom de la Ville.

Depuis le 23 novembre 2022 et dans le cadre du contrat de quartier des Marolles, la boutique Troc & Brol – à cheval entre local de récup’ et marché aux puces – propose aux quelque 12.300 habitants du quartier un service inédit. Par la mise en place d’une équipe, les habitants de la commune peuvent se débarrasser de leurs encombrants pour en faire profiter à d’autres. Et ce, en restant tranquillement chez eux.