Thierry Neuville sera au départ du rallye de Croatie, «pour Craig Breen»

« Après une réflexion approfondie impliquant toutes les parties prenantes, nous avons décidé de participer au Rallye de Croatie », a déclaré Cyril Abiteboul, le directeur d’Hyundai Motorsport. « Nous le ferons en mémoire de Craig, pour lui rendre hommage, ainsi qu’à sa passion pour le rallye et à son esprit de compétition. Nous engagerons deux voitures et retirerons la troisième en signe de respect. Les deux voitures rouleront avec une livrée spéciale représentant les couleurs du drapeau irlandais auquel Craig était très attaché. Nous le ferons pour lui, sa famille, ses amis et ses fans. Il est clair, après avoir parlé à tout le monde, que la meilleure façon d’honorer l’héritage de Craig n’était pas de retirer nos voitures ; nous sommes touchés par la perte de notre ami doublé d’un incroyable compétiteur. »

Neuville très touché

La semaine dernière, quelques heures après le décès de Craig Breen survenu dans une sortie de route effectuée dans le cadre d’une séance d’essais en Croatie, Thierry Neuville avait exprimé toute l’amitié qu’il éprouvait pour le très sympathique pilote irlandais. « Aujourd’hui, j’ai perdu un coéquipier, mais plus que tout, j’ai perdu un ami », avait dit avec émotion notre compatriote sur sa page Facebook. « Craig, ta passion pour le rallye était incommensurable, ta joie derrière le volant dépassait toutes les nôtres, tes commentaires émouvants en fin de course étaient d’un niveau inégalé. Tu as été le premier à apporter le thé anglais chez Hyundai Motorsport, tu as fait durer nos débriefs pendant 3 heures et plus, nous avons eu des conversations interminables sur nos voitures de rallye privées. Tout cela restera gravé dans ma mémoire. Tu vas me manquer ! Repose en paix mon ami. »