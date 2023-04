Pour voyager «zéro carbone», il faut du temps ou de l’argent

Pour voyager plus vert, aujourd’hui, il faut du temps ou de l’argent. Les critères « impact écologique » restent compliqués à intégrer dans la logique de réservation. Les mentalités changent, les habitudes suivront ?

On allait voir ce qu’on allait voir ! Le monde d’après, après le covid, après la guerre en Ukraine, après la crise énergétique, après les manifestations pour sauver la planète face aux changements climatiques, tout ce qui avait suscité une belle prise de conscience collective. Le monde d’après ne serait plus comme celui d’avant. Le secteur du voyage, évidemment, n’échapperait pas à la règle. Sauf que pandémie passée, guerre ou pas, les départs en vacances et l’utilisation de l’avion par le grand public est revenu au niveau de 2019.