Festival de Cannes: nouvelles sélections pour le cinéma belge

Pas de films belges en lice pour la Palme d’or mais pas de Festival de Cannes sans les Belges qui, cette année, investissent les sections parallèles. Nous avions déjà annoncé la sélection du premier long-métrage du réalisateur belgo-congolais Baloji, Augure, avec Marc Zinga et Lucie Debay, production majoritaire belge tournée en République démocratique du Congo, dans la section «Un certain regard». Le film concourt pour la Caméra d’or.

La Semaine de la critique, qui vient d’annoncer sa sélection ce lundi, a retenu deux films belges francophones. Parmi les sept films en compétition, on verra Il pleut dans la maison, premier long-métrage de fiction de la Namuroise Paloma Sermon-Daï, qui s’était fait remarquer avec son premier long-métrage documentaire multiprimé, Petit samedi. Sa première fiction lui permet de concourir également pour la Caméra d’or. Quant au film Le syndrome des amours passées, d’Ann Sirot et Raphaël Balboni, qui nous avaient épatés avec leur premier long-métrage atypique Une vie démente, récompensé de sept Magritte, c’est lors d’une séance spéciale qu’il sera projeté.

À lire aussi «Une vie démente»: une forme de rébellion festive

Jeunes talents

Créée en 1962 par le Syndicat français de la critique de cinéma, la Semaine de la critique se consacre à la découverte des jeunes talents de la création cinématographique, en mettant à l’honneur leurs premiers et deuxièmes longs-métrages. Au fil des années, elle a révélé des auteurs aujourd’hui largement reconnus comme Jacques Audiard, Alejandro González Inarritu, Ken Loach, François Ozon, Wong Kar Wai ou plus récemment Julia Ducournau, Jeff Nichols ou Rebecca Zlotowski. Cette année, La Semaine de la critique, qui se déroule du 17 au 25 mai, s’ouvre avec Ama Gloria, premier long-métrage en solo de la réalisatrice française Marie Amachoukeli, récompensée de la Caméra d’or pour Party Girl qu’elle avait co-réalisé avec Claire Burger et Samuel Theis. En guise de clôture, la tragicomédie française La fille de son père, deuxième long-métrage d’Erwan Le Duc.