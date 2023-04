Bruxelles: permission d’une heure du matin pour le retour en train

Le plan triennal 2023-2026 est sur les rails. Au programme à Bruxelles, l’augmentation de fréquences mais aussi des trains qui rouleront plus tard les vendredis et samedis.

Premier arrêt ce lundi à Bruxelles où la SNCB a présenté les nouveautés prévues dans son plan de transport pour les trois prochaines années. «Tout cela s’inscrit dans la dynamique globale visant à faire du train la colonne vertébrale de la mobilité », pointe Georges Gilkinet (Ecolo), le ministre fédéral de la Mobilité. « Avec l’ambition, dans les dix ans, d’augmenter de 10% le nombre de trains et de 30% le nombre de voyageurs».

Première étape, donc, cette feuille de route triennale qui touchera l’ensemble du pays et notamment sa capitale qui ouvre le bal avec ce premier road show public. Avec un mot-clé, le dialogue avec les entités fédérées. Pour l’heure, c’est ainsi aux côtés de la ministre bruxelloise de la Mobilité que le ministre Gilkinet nous dévoile les grands axes du changement. «Notre objectif est d’avoir la meilleure coordination entre les services de transport en commun et de poser les choix les plus cohérents en fonction des besoins des territoires».