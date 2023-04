Un vaccin contre l’asthme? La recherche avance

C’est un espoir pour de nombreuses personnes. Des chercheurs français ontannoncéle mois dernier avoir franchi une étape dans le développement d’un vaccin contre l’asthme allergique sévère. Selon eux, la solution qu’ils développent pourrait aussi être efficace contre d’autres allergies.

Ces scientifiques de l’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale), du CNRS (Centre national de la recherche scientifique), de l’Institut Pasteur et de l’Université de Toulouse, qui travaillent avec une entreprise nommée Neovacs, ont démontré que leur vaccin permet de produire des anticorps capables de neutraliser des protéines immunitaires jouant un rôle clé dans l’asthme allergique. Leur étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Allergy, a été menée sur des souris humanisées – soit transformées pour produire un certain type de gènes humains.