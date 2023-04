Voyager «vert»: les habitudes vont-elles changer?

Ca devait être «le monde d’après», après les marches pour le climat, après le covid et après la guerre en Ukraine. Un monde dans lequel les habitudes de voyage auraient changé. Mais les voyages verts ont encore du mal à séduire. Les chiffres montrent un retour aux niveaux de 2019. Eric Renette s’est demandé, pour le dossier du «Soir éco», quels sont les défis qui se posent encore avant un changement des habitudes.

De plus en plus de travailleurs wallons et bruxellois passent la frontière linguistique, tous les jours, pour aller au boulot: 100.000 en 2022 contre 70.000 il y a un peu plus de 20 ans. Une hausse que le gouvernement fédéral voudrait voir se poursuivre. Pascal Lorent du service politique s’est plongé dans ces statistiques. On l’a appelé pour un décryptage.