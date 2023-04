Vincent Kompany revient sur son départ d’Anderlecht: «Ce n’était ni un divorce ni un licenciement»

Le 26 mai 2022, le Sporting d’Anderlecht annonçait officiellement le départ son entraîneur Vincent Kompany. Près d’un an après cette annonce surprise, et après une première saison couronnée de succès à Burnley, Vincent Kompany a accepté de revenir au micro de la RTBF sur la fin de son aventure anderlechtoise. « Ce n’était ni un divorce ni un licenciement mais bien un départ », explique-t-il. « J’ai eu le luxe de travailler avec un super staff lors de mon passage là-bas mais j’ai également côtoyé de vrais talents comme Doku, Sambi Lokonga, Verschaeren, Debast ou encore Duranville. Quand je vois leur progression depuis, je ne peux qu’être satisfait et reconnaissant car j’ai beaucoup appris. »

Au cours de son passage sur le banc du club bruxellois, Vincent Kompany n’aura pas réussi à décrocher le moindre titre. Un sentiment d’échec pour l’ancien Diable rouge ? « Non, je sais qu’avec les moyens que nous avions, nous avons réalisé du bon travail, martèle Kompany. Ce n’est pas le logo ou l’histoire du club qui décident de ses objectifs mais bien les ressources et les joueurs disponibles. »