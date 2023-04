Yuja Wang: une redoutable maîtrise

DG

Au Curtis Institute, Teddy Abrams avait l’habitude de jouer à sa demande au second piano la partie d’orchestre des concertos que travaillait Yuja Wang. Une fascination réciproque s’est installée. La pianiste lui commande alors une courte pièce destinée à accompagner la «Rhapsody in blue». Mais très vite, il déborde son objectif et se mue en un fantastique survol de toutes les musiques américaines du XXe siècle, du jazz au pop en passant par le latino. La versatilité hallucinante de sa pensée se mue en un continuum sonore enthousiasmant servi par un incroyable sens de l’orchestre (celui de Louisville) renforcé de force saxophones, guitares électriques et autres claviers électroniques. Au piano, Wang saute d’une idée à l’autre, vrombit, s’attendrit et rêve avec une redoutable maîtrise. Par son fabuleux instinct musical, elle fait de ce concerto le concerto de tous les concertos!