Christian McBride, Lars Danielsson... : les cinq disques à ne pas manquer cette semaine

Voici la sélection du MAD pour cette semaine.

Christian McBride, « Prime » ***

Un excellent album de Christian McBrides’s New Jawn, avec Josh Evans à la trompette, Marcus Strickland au sax et à la clarinette basse et Nasheet Waits à la batterie. Et 55 minutes de jazz d’aujourd’hui qui ne renie jamais la tradition et qui nous enthousiasme.

Lars Danielsson, « Symphonized » ***

Danielsson a réussi ce qu’on ne réussit que très peu : ce mélange classique-jazz, qui est une sorte de graal pour nombre de musiciens.