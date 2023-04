Ils veulent sauver le bois d’Imbrechies menacé par un projet de zoning

A Bernissart, les 17 hectares de verdure sont connus pour la richesse de leur faune et de leur flore. Pourtant, l’administration communale et l’intercommunale Ideta souhaitent les raser pour étendre la zone d’activité économique.

Ce n’est pas le bois de Hal. Pourtant, de vastes tapis de jacinthes bleues jonchent le sol. Sur les cimes des chênes et des hêtres, des troglodytes mignons donnent de la voix et brisent le silence alors qu’un choucas prend son envol à deux pas d’une mare dans laquelle ont élu domicile cinq espèces différentes de batraciens. Tout paradisiaque qu’il semble être, le bois d’Imbrechies, à Bernissart, risque de disparaître prochainement. L’intercommunale Ideta et la commune de Bernissart veulent y construire une zone industrielle. Ce mardi, un collectif citoyen contre la modification au plan de secteur du bois organise une action de sensibilisation sur place, comprenant notamment le déploiement de grandes banderoles. Une pétition est aussi lancée à l’attention de la Région wallonne. Elle rassemble déjà plusieurs centaines de signatures.