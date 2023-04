Une nouvelle étape débute pour l’enceinte multifonctionnelle du Sporting de Charleroi

L’enquête publique relative à la construction à Marchienne-au-Pont (Charleroi) de la ZebrArena, l’enceinte qui accueillera à l’avenir le club du Sporting de Charleroi, a débuté lundi. Elle constitue une nouvelle étape importante sur le chemin vers l’obtention du permis d’urbanisme.

Le projet prévoit la construction d’une enceinte multifonctionnelle servant tout à la fois de stade de football et de structure événementielle susceptible d’accueillir des concerts et de grands événements. Elle est dimensionnée pour accueillir quelque 20.000 personnes dans sa configuration sportive et quelque 26.000 dans sa configuration spectacle. Ce qui en fera potentiellement la plus grande salle couverte de Belgique.

Depuis quelques mois, les travaux d’assainissement ont débuté sur le site des AMS Nord ou se tiendra la nouvelle enceinte. Si les étapes administratives s’enchainent normalement d’ici là, les travaux de construction en tant que tels pourraient débuter début 2024 avec une date d’inauguration annoncée pour l’heure vers la mi-2026.