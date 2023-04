Le CD&V prêt à allonger le délai de l'IVG jusqu'à 14 semaines

Les chrétiens-démocrates flamands barraient toute réforme de l’IVG, ce n’est plus le cas : ils se disent prêts à accepter de prolonger le délai d’IVG de 12 à 14 semaines. C’est moins que ce que préconisent les experts, mais c’est une avancée. La majorité Vivaldi pourrait trouver un consensus…

Objectivement, les conditions semblent réunies afin de voir advenir une réforme de la législation sur l’interruption volontaire de grossesse (IVG). En termes politiques, on veut dire que les conditions semblent réunies afin que le CD&V puisse sortir de sa réserve, pivoter et rejoindre à mi-chemin ses partenaires de la Vivaldi. Qui adhèrent, eux, en substance aux propositions de loi avancées à l’origine par le PS, auxquelles se sont associés pleinement à ce stade les verts, Défi et le PTB. Comptez encore avec Les Engagés, partants désormais pour libéraliser davantage la pratique de l’IVG en Belgique.