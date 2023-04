De Bruyne, Courtois, Lukaku...: les Diables rouges en position de force en Ligue des champions

Au-delà des planètes, ce sont les étoiles de la Ligue des champions que les Belges espèrent voir alignées cette semaine. Si la tendance donnée en quarts de finale aller est confirmée mardi et mercredi, cela signifiera que tous nos représentants encore engagés dans la reine des compétitions européennes seront qualifiés pour le dernier carré: Thibaut Courtois et Eden Hazard (Real Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City), Romelu Lukaku (Inter Milan), Charles De Ketelaere, Divock Origi et Alexis Saelemaekers (AC Milan). Plus encore, par effet domino, ce serait la certitude de voir le drapeau noir-jaune-rouge flotter, le 10 juin prochain à Istanbul, puisque les quatre derniers clubs en lice compteraient au moins un Diable rouge dans leur rang.

Un club très select

Encore faut-il que tout se passe comme prévu, qu’il n’y ait pas de tremblement de terre. Ce que la scène continentale ne peut garantir, tant elle a généré ces dernières années des «remontadas» et des émotions dans toutes les langues. Parmi les quatre affiches de la semaine, ce sont certainement les trois Belges des Rossoneri – Aster Vranckx, pas inscrit sur la liste UEFA, n’est pas pris en compte – qui auront la tâche la plus ardue au stade Diego Armando Maradona. Ils possèdent un court avantage (1-0) mais devront faire le gros dos face à la furie napolitaine. L’optimisme étant toutefois de mise puisqu’ils viennent de battre à deux reprises, en dix jours de temps, le leader de Serie A.