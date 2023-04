BD: Dissident Club, le bar de toutes les libertés

Le 10 janvier 2018, sur la route de l’aéroport d’Islamabad, des talibans arrachent Taha Siddiqui, Prix Albert Londres de journalisme, à son taxi. Le reporter leur échappera par miracle pour se réfugier en France. Entre-temps, il a inauguré, à Paris, un bar des libertés d’opinion, d’expression et de religion, le Dissident Club, ouvert à tous les réfugiés de la terre. Les clients poussent la porte pour débattre de l’éducation des femmes en Afghanistan, écouter des poèmes ukrainiens ou une conférence sur les guerres impérialistes de Poutine et d’Erdogan. Dissident Club , c’est aussi le nom du premier roman graphique de Taha Siddiqui, créé avec Hubert Maury, l’auteur français du Pays des Purs , une bande dessinée au plus près de la réalité pakistanaise.