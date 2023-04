Le cas Delhaize déteint sur les négociations dans le commerce

Stop au dumping social. Plus et mieux pour tout le monde ». Tels étaient les deux principaux slogans du rassemblement organisé ce lundi matin par les syndicats du commerce aux abords du SPF Emploi, une action à laquelle ont participé bruyamment 2.500 travailleurs du secteur. Ni le lieu ni le moment n’ont été choisis par hasard. C’est en effet ce lundi soir qu’ont démarré les négociations entre patronat du commerce et partenaires sociaux. Ces derniers ont présenté leur cahier de revendication à Comeos, la fédération des chaînes de magasins siégeant dans les commissions paritaires (CP) 202 (supermarchés), 311 (chaînes non alimentaires) et 312 (hypermarchés, à savoir ceux de Carrefour et de Cora). Ce mardi, les syndicats repasseront les plats avec l’Union des classes moyennes (UCM) et Unizo, siégeant dans les CP 202.01 (les magasins alimentaires avec plus de 20 travailleurs et sans succursales, typiquement les franchisés des grandes enseignes) et 201 (commerces avec moins de 20 travailleurs, gérés par des indépendants).