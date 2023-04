Vincent Kompany sur la génération dorée des Diables rouges: «On a réalisé quelque chose d’extraordinaire»

En 2019, après 89 sélections, Vincent Kompany tournait définitivement la page de l’équipe nationale belge. Au cours de sa longue aventure avec les Diables rouges, il aura connu une période faste ponctuée par une troisième place au Mondial en Russie. Pas suffisant pour la génération dorée, à qui l’on prédisait au moins un grand trophée ? L’entraîneur de Burnley n’est pas de cet avis. « On a eu une génération dont les moments phares ont été l’Euro 2016 et la Coupe du Monde 2018 en Russie », a-t-il confié à nos confrères de la RTBF ce lundi. « C’est pendant cette période qu’on aurait pu atteindre tout ce qu’on devait atteindre. Pour moi, avec une demi-finale et une troisième place, on a réalisé quelque chose de spécial, d’extraordinaire pour la Belgique. Si je suis ‘choqué’ quand on nous dit qu’on n’a rien gagné ? Bien sûr, mais je n’essaie de ne pas y prêter trop d’attention. Je sais que dans 10, 15 ou 20 ans, les gens remettront cette performance dans le bon ordre. Pour la Belgique, c’est exceptionnel ce qu’on a fait. »

Pour l’ancien joueur d’Anderlecht et de Manchester City, la récente désillusion vécue au Mondial qatari n’est pas une fatalité et la nouvelle vague de joueurs aura simplement besoin de temps avant de réaliser de belles choses. « J’espère que la génération actuelle vivra la même chose que la nôtre. En 2012, on n’était pas prêts, en 2018, on était bien, et en 2022, c’était difficile, c’est logique. Mais je pense qu’on peut déjà voir avec les talents qui émergent, comme Debast, Doku, Lavia, etc, que le plaisir viendra. Mais pas à 17 ou 18 ans, plutôt à 24 ou 25 ans. »