Dan Martin: «Liège et le panda font à jamais partie de moi»

Atypique, libre et attachant, par la générosité qu’il a sans cesse insufflée à ses efforts, par le courage qu’il a toujours exprimé pour dompter ses peurs. Dan Martin, le plus francophile des coureurs anglo-saxons, laisse cette trace dans un peloton qu’il a quitté fin 2021, après avoir remporté des étapes dans les trois grands tours et conquis deux monuments des classiques (Doyenne et Lombardie).

Il y a dix ans tout pile, le neveu de Stephen Roche réussissait ce que son glorieux tonton avait toujours manqué: inscrire son nom au palmarès de Liège-Bastogne-Liège. Ce dimanche-là, sur les chaussées d’Ans, un équipier totalement inattendu avait accompagné Dan Martin dans sa ballade irlandaise: un panda, jusqu’ici resté totalement anonyme mais qui est entré dans l’imagerie et l’histoire du cyclisme.