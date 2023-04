Une tenue spéciale pour Wout van Aert et ses équipiers: Jumbo-Visma dévoile son maillot pour le Tour de France (vidéo)

La formation Jumbo-Visma a pris l’habitude depuis quelques années de porter un maillot différent sur le Tour de France. La raison est bien simple : éviter que leur tenue où le jaune domine ne soit confondue avec la tunique du leader de la Grande Boucle.

C’est ainsi que l’équipe de Wout van Aert et du vainqueur sortant Jonas Vingegaard a dévoilé cette semaine la tenue spécialement conçue pour cette épreuve phare de la saison cycliste. Ce maillot, baptisé « Le Vélodrome », sera majoritaire noir avec un ciel étoilé « plein de rêves ». Une carte de la France est également dessinée en place centrale sur le torse.

« Gagner le Tour de France l’année dernière était un rêve longtemps caressé qui s’est réalisé », commente Richard Plugge, le patron de l’équipe Jumbo-Visma. « En osant rêver grand et en nous fixant une date butoir, nous avons réalisé notre rêve. Avec ce maillot, nous espérons inspirer les gens du monde entier à poursuivre leurs rêves. […] Nous porterons ce maillot avec beaucoup de fierté lors du prochain Tour de France et, bien sûr, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que nos rêves se réalisent une fois de plus. »