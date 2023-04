Vincent Kompany évoque la situation d’Eden Hazard au Real Madrid: «Il y a encore de la magie dans ce joueur»

Eden Hazard n’a droit qu’à quelques miettes de match au Real Madrid. Cette saison, l’ancien Diable rouge a accumulé à peine 331 minutes de jeu. Entre les blessures et les choix du coach Carlo Ancelotti, le joueur de 32 ans est loin de vivre une belle aventure dans son club de rêve. Vincent Kompany, son prédécesseur au poste de capitaine de l’équipe nationale, estime que cette situation n’est pas forcément synonyme de fin de carrière.

« Parler de fin de carrière, c’est trop tôt pour le dire pour moi », a confié Kompany au micro de la RTBF. « Le plus important, c’est qu’Eden a eu des blessures et c’est ce qui a changé. Avoir des blessures, il faut aussi respecter le fait qu’on ne contrôle pas ça. Il a eu affaire à des blessures et le contrecoup. Et c’est toujours difficile de revenir. »