La clarté,la ferveur et l’équilibre de Michel Corboz

Erato, un coffret de 36 CD

Après un volume consacré aux chefs-d’œuvre baroques qui ont fait sa gloire, Erato publie le solde des enregistrements de Michel Corboz, consacré aux XIXe et XXe siècles, qui nous permettent d’entendre son autre chœur favori, le Gulbenkian de Lisbonne, notamment de magistraux Mendelssohn qui, outre les oratorios, nous révèlent les Psaumes.

Peu de classiques: Mozart dans le Requiem et la Messe en ut, Beethoven dans la Messe en ut, deux messes de Haydn et son Stabat Mater. Il s’investit davantage dans Brahms (Ein Deutches Requiem mais aussi des chœurs a cappella). Beaucoup de musique française par contre: Fauré (deux fois le Requiem mais nombre d’autres pièces), un beau lot de messes avec orgue (Gounod, Langlais, Saint-Saëns, Vierne et Albert Alain) et de Requiem (Duruflé, Suppé, Schumann et même Verdi).