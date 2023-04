Norman au sommet de ses moyens

Decca, un coffret de 3 CD

Certains inédits, résultats du regard très critique porté par Jessye Norman sur ses enregistrements nus, reviennent ici forts des corrections rendues possibles par les progrès de la technique. Ses Vier Letzte Lieder avec Masur demeurent incomparables mais comment résister aux somptueux commentaires que Levine lui offre avec les Berliner Philharmoniker, heureusement accompagnés par de rutilants Wesendonck-Lieder de Wagner ? On retrouve Masur et Leipzig dans les extraits d’Isolde qu’elle a accepté d’enregistrer (elle a toujours refusé le rôle dans son intégralité): le grand duo avec Brangäne (admirable Hanna Schwarz) au 1er acte, l’essentiel du duo d’amour avec le Tristan de Thomas Moser et le «Mild und leise» final. Trois héroïnes se partagent le 3e CD sous la direction d’Ozawa à Boston: une très digne Bérénice de Haydn, une passionnée Cléopâtre de Berlioz et une ardente «Phaedra», un des derniers chefs-d’œuvre de Britten. Et quel plaisir que de réentendre cette voix magnifique au sommet de ses moyens !