Un défenseur de Premier League révèle la technique étonnante d’Erling Haaland pour déstabiliser ses adversaires

Erling Haaland fait tourner la tête de tous les défenseurs aussi en Premier League qu’en Ligue des champions. Avec déjà 32 buts en 28 matches de championnat anglais, l’attaquant de Manchester City est sur une saison record. Et pour empiler les buts de la sorte, le Norvégien jouerait une carte étonnante face aux adversaires.

Le défenseur de Brentford Ben Mee a dévoilé une technique peu conventionnelle qu’a utilisée Haaland pour le déstabiliser dans leur duel en novembre dernier. « C’est un garçon puissant et nous nous sommes un peu bousculés », a confié l’Anglais à Sky Sports, « il y a eu des petits pincements ici et là entre lui et moi. »

« C’est plus lui qui fait les pincements, pour être honnête. Mais ça ne me dérange pas, j’aime bien ça », a poursuivi Mee. « Il est évident que nous essayons d’être physiques avec lui et d’utiliser notre corps dans et autour de la surface pour l’empêcher de se mettre dans les positions qu’il souhaite. »