La surévaluation des biens immobiliers ralentit le marché résidentiel

L’iBuyer Wesold estime que les vendeurs surévaluent leur bien de 20%. Et identifie les coupables: les estimations gratuites en ligne et la PEB.

C’est l’un des tracas majeurs de tous les agents immobiliers: comment convaincre leurs clients vendeurs de ne pas surestimer leur bien au moment de les mettre sur le marché, sous peine de voir celui-ci rester (trop) longtemps en portefeuille. La démarche est sans doute encore plus criante aujourd’hui, avec un immobilier résidentiel en proie à pas mal de facteurs déstabilisants.

Premier iBuyer en Belgique, la start-up bruxelloise Wesold, spécialisée dans l’achat immobilier résidentiel instantané, estime ainsi que les particuliers surévaluent aujourd’hui la valeur de leur bien de 20%. Ce qui n’est pas rien, et ce qui cause un ralentissement du marché résidentiel. L’inadéquation entre les prix demandés et les capacités de financement paralyse les transactions.