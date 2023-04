International Workplace Group, toutes voiles dehors: le coworking vit des heures florissantes

Les espaces de coworking ont profité du covid et des nouveaux modes de travail qui en ont découlé pour accélérer leur expansion. La preuve par IWG, qui veut ouvrir 150 sites supplémentaires dans les cinq prochaines années.

Regus, mais aussi Spaces, Numéro 18, Signature… Les marques d’espaces de coworking qui officient sous le label IWG (International Workplace Group) ne manquent pas. Normal, puisque ce secteur de l’immobilier vit des heures pour le moins florissantes. La «faute» au covid-19 qui a fondamentalement transformé la manière de travailler de beaucoup d’entre nous.

Qui se rend encore au boulot cinq jours par semaine? Le travail à distance comporte une série d’avantages qu’il est devenu inutile de nier. Même les patrons les plus hostiles à ce nouveau mode de travail doivent le reconnaître: la productivité n’est pas moindredu faitqu’on travaille de chez soi ou depuis un centre dédié au travail en communauté. Et si ce dernier est situé près du domicile de l’employé, celui-ci évite des pertes de temps, parfois importantes, dans ses déplacements. Il en résulte un gain de temps et un bien-être accru qui est tout bénéfice pour le travail à fournir.