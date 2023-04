Un match de D4 espagnole interrompu à cause… d’une impressionnante attaque de moustiques (vidéo)

Alors qu’en Belgique certains matches sont interrompus à cause de fumigènes lancés par des supporters, en Espagne c’est un tout autre problème qui a perturbé une rencontre.

Ce dimanche lors d’un match de D4, une nuée de moustiques a pris possession du terrain. Une attaque d’insectes impressionnante et qui a forcé l’arbitre à interrompre le duel entre Cádiz CF Mirandilla et San Roque de Lepe. La pause devait durer cinq minutes. Elle a finalement durée plus d’une heure.