Droit de retrait: les travailleurs de la Stib déboutés

Pour rappel, les 11 et 17 mai 2020, alors que le pays sortait du premier confinement, plus de 1.000 agents de la société de transports en commun bruxellois avaient refusé de prendre leur service. La direction venait de décider d’alléger les mesures de sécurité destinées à protéger le personnel. Elle réinstaurait notamment les services coupés qui permettent à un chauffeur de commencer ou de terminer son service en milieu de ligne, sans que la cabine de conduite n’ait été désinfectée. Ces travailleurs avaient ainsi invoqué le droit au retrait, qui permet de refuser d’effectuer une tâche sur son lieu de travail si celle-ci expose la personne à des risques graves.

Plus de mille chauffeurs avaient ainsi refusé de prendre leur service durant plusieurs jours. En réponse, la direction avait refusé de payer ces jours, considérant qu’il s’agissait d’absences injustifiées. Quelque 250 d’entre eux avaient alors introduit une procédure devant le tribunal du travail de Bruxelles pour obtenir le paiement de ces journées et un procès s’était ouvert en janvier 2021. Il vient de trouver sa conclusion ce lundi. Dans son jugement, qui n’a pas encore été transmis aux parties, le tribunal reconnaît l’effectivité du droit au retrait mais estime qu’en la circonstance, les conditions n’étaient pas réunies pour l’invoquer. Autrement dit, que l’allégement des mesures de sécurité n’exposait pas les conducteurs de tram ou de bus à un danger grave et immédiat.

Dommage moral reconnu

Par contre, le tribunal estime que la Stib a commis une série de manquements dans la mise en œuvre de sa décision. Il pointe ainsi l’absence d’analyse des risques avant modification des mesures de sécurité, le fait de n’être pas passé devant le comité pour la prévention et la protection au travail avant toute décision ou de ne pas avoir associé les travailleurs à ce processus. Pour cela, elle condamne la société à verser un euro symbolique à chacun des plaignants au titre de dommage moral.