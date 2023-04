L’arbitre polémique de la Coupe du monde au sifflet pour Union – Leverkusen en Europa League

Lahoz avait beaucoup fait parler de lui en décembre dernier pour son arbitrage lors du quart de finale entre l’Argentine et les Pays-Bas.

L’Espagnol Antonio Mateu Lahoz a été désigné mardi par l’UEFA comme arbitre du quart de finale retour de l’Europa League entre l’Union Saint-Gilloise et le Bayer Leverkusen, jeudi. Arbitre international depuis 2011, Lahoz, 46 ans, a dirigé deux matches du Club de Bruges en Europe, un d’Anderlecht et un de Lokeren avec un bilan de trois défaites et une victoire pour les clubs belges. Il était au sifflet aussi pour deux rencontres des Diables rouges, en novembre 2018 contre la Suisse (victoire 2-1) en Nations League et en juin 2021 contre la Russie à l’Euro (victoire 3-0).

Arbitre de la finale de la Ligue des champions 2021 entre Manchester City et Chelsea (0-1), Lahoz avait défrayé la chronique lors du Mondial au Qatar, en décembre dernier. Lors du quart de finale entre l’Argentine et les Pays-Bas, l’Espagnol avait distribué pas moins de 16 cartes jaunes (dont un double avertissement) aux joueurs, un record dans le tournoi. En Conference League, l’Italien Davide Massa arbitrera le match entre l’AZ et Anderlecht. Massa, 41 ans, siffle au niveau international depuis 2014. Il a dirigé trois fois le Club de Bruges, dont le huitième de finale aller de Ligue des Champions contre Benfica (0-2) cette saison, et une fois l’Antwerp. Les Belges ont connu trois défaites et un partage sous sa direction.