Baptême de l’art: le Mini D fait le maximum

Il y aura de la danse, deux duos de cirque, beaucoup de musique live, un bal moderne, des origamis, des histoires de vies, une création sur la vie d’Isadora Duncan, un spectacle immersif et sensoriel pour bébés, un projet interdisciplinaire… En tout, l’édition 2023 du Mini D Festival compile 10 spectacles de danse et de cirque pour les enfants à partir de 4 mois et jusqu’à 12 ans. Et ce, dans pas moins de six lieux différents à Bruxelles.

Le Mini D Festival a débuté le 15 avril et propose tous les mercredis, samedis et dimanches d’avril – soit sur une durée de 12 jours – des propositions joyeuses et festives qui viennent chercher le public en l’invitant à danser ou en jouant en plein air, comme sur la place Fernand Cocq.