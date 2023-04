Martin Kohlstedt: une proposition cohérente

Mêlant les styles et les genres, celui qui a collaboré avec le GewandhausChor Leipzig, Sudan Archives ou encore Christian Löffler ambitionne d’y raconter une histoire et d’emmener les auditeurs avec lui dans des paysages multiples. On y retrouve la résonance des synthés dans « DIN », à la fois envoûtant et presque dansant. Puis les vagues électroniques de « MOD » avant l’apaisement de « SJO » ou la conclusion paisible de « MYN ».

Une fusion des styles assez captivante et une proposition cohérente, où certains titres se démarquent peut-être plus que d’autres.