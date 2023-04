Nan Goldin, photographe et activiste

A 69 ans (elle est née le 12 septembre 1953 à Washington DC), Nan Goldin compte parmi les artistes les plus incontournable de la fin du XXe siècle.

Arrivée dans le Lower East Side à New York en provenance de Boston en 1978, Nan Goldin n’a eu de cesse de documenter la vie intime de ses proches de même que les cultures en marge du mainstream. Comme en témoigne notamment l’une de ses œuvres majeures : The ballad of sexual dependency