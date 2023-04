Chez Xavier Hufkens, Roni Horn dessine sa vision du monde

Connue pour son travail de sculpture, de photographies, d’installations, Roni Horn est aussi et surtout attachée au dessin. Avec « Recent Drawings », elle en offre trois nouvelles déclinaisons.

Qu’elle photographie d’innombrables fois Isabelle Huppert sans maquillage, un clown de Brooklyn ou les eaux de la Tamise, qu’elle crée de fascinants blocs de verre semblant découpés dans la glace ou qu’elle évoque dans ses livres sur l’Islande les questions du climat, de la nature et de l’identité, Roni Horn fait partie de ces artistes toujours passionnantes et surprenantes dont on ne se lasse jamais de découvrir les nouvelles créations.