Un financement de 5.500 milliards de dollars: les pétroliers ont bien fait le plein chez les banquiers

Le rapport « Banking on Climate Chaos » publié par sept ONG analyse le financement des énergies fossiles par les grandes banques mondiales entre 2016 et 2022. Une addition salée dans le contexte climatique actuel.

En 2015, près de 200 pays signaient l’accord de Paris. Objectif : maintenir l’augmentation de la température moyenne de notre planète sous les deux degrés – idéalement même autour de 1,5 ºC- en réduisant drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. Et pourtant, depuis l’entrée en vigueur du traité, les soixante plus grandes banques du monde ont continué à financer le secteur des énergies fossiles à hauteur de… 5.500 milliards de dollars !

C’est ce qui ressort du rapport « Banking on Climate Chaos », publié la semaine dernière par sept ONG. Ces dernières ont analysé les fonds apportés aux compagnies pétrolières et gazières entre 2016 et 2022 par ces géants de la finance, que ce soit sous forme de prêts ou de souscriptions en actions ou en obligations.