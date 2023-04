Climat: le Parlement européen approuve la taxe carbone aux frontières

Le Parlement européen a ajouté trois pierres essentielles à l’édifice européen en matière climatique permettant à l’Union de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 55 % en 2030 par rapport à 1990. Les députés ont ainsi approuvé la création d’une taxe carbone aux frontières de l’Union dans les secteurs fer, de l’acier, du ciment, de l’aluminium, des engrais, de l’électricité et de l’hydrogène. Ce « mécanisme d’ajustement » imposera aux opérateurs non-Européens de s’acquitter d’une taxe couvrant la différence entre le prix du carbone acquitté dans le pays d’origine et celui payé par les opérateurs européens.

Dans le même temps, les parlementaires ont donné leur feu vert à l’élimination progressive (entre 2026 et 2034) des quotas de CO2 octroyés gratuitement aux entreprises européennes dépendant du marché du carbone qui couvre 40 % des émissions européennes. Ces quotas étaient censés répondre aux craintes de délocalisation hors-UE d’entreprises opérants dans les secteurs les plus énergivores. Les quotas gratuits seront supprimés dans le secteur aérien en 2026, et le transport maritime (CO2, méthane et N2O) sera inclus dans le marché carbone. Le Parlement a enfin accepté l’objectif de réduire de 62 % les émissions de gaz à effet de serre industrielles en 2030 par rapport à 2005. C’est plus ambitieux que la proposition initiale (-42 % en 2030).