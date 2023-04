Olivier Vandecasteele: «Sa vie est en danger, il faut agir vite»

La famille et les proches d’Olivier Vandecasteele s’inquiètent de son sort alors que le gouvernement belge a envoyé, mardi, une demande de transfèrement auprès de la République d’Iran.

Les choses bougent, mais pas assez vite d’après la famille et les proches d’Olivier Vandecasteele, qui s’inquiètent de plus en plus de son état de santé après 418 jours de détention dans des conditions déplorables. « Sa vie est en danger », ont-ils averti mardi, en ajoutant que ses conditions de détention se sont de nouveau détériorées après son retour à la prison d’Evin à Téhéran. Au même moment, le porte-parole de la ministre des Affaires étrangères confirmait l’envoi de la demande officielle de son transfèrement auprès de la République d’Iran.

C’est la première étape d’un échange prévu avec le diplomate Assadollah Assadi, condamné à Anvers à 20 ans d’emprisonnement pour une tentative d’attentat à la bombe en France contre l’opposition iranienne du CNRI. Les deux détenus devraient être échangés dans le cadre d’un traité de transfèrement entré en vigueur mardi matin.