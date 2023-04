«Si je pouvais rejouer un match, ce serait le Nigeria aux JO»

Outre en club, Maarten Martens a également vécu de grands moments en sélection. « L’expérience la plus spéciale, c’était les JO de Pekin », se souvient-il. « Je n’oublierai jamais ce tournoi même si on a terminé à la quatrième place, la pire place possible. Si je pouvais rejouer un seul match dans ma carrière, ce serait la demi-finale contre le Nigeria. » Si cette rencontre lui reste encore en travers de la gorge quinze ans plus tard, l’expérience reste, elle, gravée à jamais. « C’était incroyable », affirme-t-il. « On logeait dans le village olympique et on voyageait dans des différentes villes pour jouer nos matchs. On a affronté deux fois le Brésil de Ronaldinho et on a côtoyé Diego Maradona dans un hôtel. Il n’aura manqué qu’une médaille. » Les prémisses de la « génération dorée ». Une histoire à laquelle il n’a que trop peu pris part. Il ne compte que neuf matchs avec les Diables.