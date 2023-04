Maarten Martens, coach des U21 de l’AZ Alkmaar: «Van Gaal me demandait d’imiter Rivaldo et Litmanen»

Alors que l’AZ Alkmaar et Anderlecht se retrouvent ce jeudi en quarts de finale retour de Conference League (18h45), on est allé à la rencontre d’un homme qui connaît très bien les deux clubs : Maarten Martens.

Maarten Martens n’a rien perdu de son élégance. Esthète du football au pied gauche soyeux capable de distiller un ballon dans la course de n’importe quel coéquipier ou dans la lucarne du gardien adverse, l’ancien milieu de terrain formé au Sporting d’Anderlecht et ayant vécu la plus belle partie de sa carrière à l’AZ Alkmaar a conservé en lui une classe naturelle. Pendant 45 minutes, il a lui-même insisté pour faire l’interview dans la langue de Molière. « C’est un bon exercice pour moi », avance-t-il assis dans l’une des petites salles du complexe d’entraînement flambant neuf à un jet de pierre d’Amsterdam. Au cœur de la campagne néerlandaise, l’ancien Diable rouge s’est penché sur sa nouvelle vie d’entraîneur des U21 de l’AZ mais également sur sa carrière de joueur avant un quart de finale retour de Conference League forcément spécial pour lui. Doux euphémisme pour un gamin de Neerpede qui a tout connu à Alkmaar.