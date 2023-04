«Je ne le laisserai plus jamais choisir le tracé»: l’incroyable entraînement de Remco Evenepoel, qui choque ses coéquipiers

Plus de 7 heures d’entraînement et 5000 mètres de dénivelés : Remco Evenepoel a fait souffrir ses coéquipiers à l’entraînement. Actuellement à Ténérife où il prépare Liège-Bastogne-Liège, dont il est le tenant du titre, et le Giro, son gros objectif de la saison, Remco Evenepoel s’entraîne avec ses coéquipiers sur le Teide.

Et à en croire Fausto Masnada, le champion du monde ne rigole pas sur l’exigence des entraînements. « Je ne laisserai plus jamais à Remco l’occasion de tracer la route », a déclaré le coureur de Soudal Quick-Step après avoir parcouru plus de 220 kilomètres d’entraînement sur le Teide samedi.