Le bien à la loupe, en Hainaut: une villa 4 chambres à 350.000 euros (photos)

Construite dans les années 1970, cette petite villa est située à Loverval, à deux pas de nombreuses facilités et à quelques minutes de Charleroi, Gerpinnes ou Ham-sur-Heure. Elle est entourée d’un jardin d’un peu moins de 10 ares et peut être occupée de plain-pied grâce à la présence d’une salle d’eau et de deux chambres au rez. La villa possède encore deux chambres et une salle de bain supplémentaires à l’étage, un séjour avec feu ouvert ou un double garage. Quelques rafraîchissements seront nécessaires, mais cette maison offre aussi diverses possibilités d’aménagements. 1 Situation Cette villa est située sur le territoire de Loverval, à quelques dizaines de mètres de la chaussée de Philippeville. Elle est entourée par quelques habitations, mais aussi par deux restaurants facilement accessibles à pied. Sa localisation permet de rejoindre rapidement de nombreuses facilités, comme la zone commerciale du Bultia et le Grand Hôpital de Charleroi IMTR (5 minutes en voiture), diverses écoles ou le centre de Charleroi (10 minutes). Les premiers arrêts de bus et commerces sont situés à moins de 5 minutes de marche, tandis qu’il faut compter 10 minutes en voiture pour rejoindre différentes gares (notamment celles de Couillet et Charleroi). Le parking est aisé, notamment grâce aux garages et aux emplacements privatifs devant l’habitation. 2

Etat général La construction de la villa remonte aux années 1970 et l’habitation a subi quelques rénovations depuis lors. Sa toiture a par exemple été isolée, tandis que la chaudière au gaz de ville et la cuisine ont été remplacées au début des années 2020. La villa affiche un PEB D et est directement habitable. Toutefois, quelques travaux seront à prévoir. Les plus importants concernent la mise en conformité de l’installation électrique et le remplacement des châssis, dont certains sont en simple vitrage et d’autres en double vitrage mais anciens. On peut également envisager la modernisation de certains espaces intérieurs, comme les salles d’eau, qui sont fonctionnelles mais pas contemporaines. La villa peut par ailleurs se prêter à différents aménagements et projets (bureau, atelier, suite parentale…), par exemple en transformant le garage ou l’une des 4 chambres.