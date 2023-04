Bruits blancs, méditation… le boom des gadgets au chevet du sommeil des bébés

C’est le rituel du coucher. A 18 mois, Agnès sait que le « gros dodo » arrive lorsque sa chambre est devenue un monde sous-marin et qu’elle entend le son si particulier des gouttes de pluie ou de celui des vagues. Dès son plus jeune âge, Noémie, sa maman a épluché tous les forums et les magazines spécialisés pour trouver les appareils d’aide à l’endormissement les plus adaptés à sa fille. « Pas tellement parce qu’Agnès avait des problèmes de sommeil », assure-t-elle. « Mais parce que j’avais à cœur d’instaurer un rituel du coucher qui soit apaisant et doux pour elle. Et qu’elle associe ce moment toujours délicat pour les enfants et les parents à quelque chose de positif, qui lui donne envie. Je n’ai jamais eu de mal à la coucher, au contraire, elle est contente de retrouver sa chambre et sait ce que ça signifie quand sa veilleuse-baleine reproduit la mer dans sa chambre et quand son “Morphée” diffuse des sons apaisants. »