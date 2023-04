En Colombie, des terres «saignées» par les entreprises minières

Les mois précédant son assassinat, Rafael Moreno s’était aussi intéressé à Carbomas S.A.S, une société qui exploite du charbon entre les villes colombiennes de Puerto Libertador et Montelíbano. Soupçonnant Carbomas d’exercer sans licence environnementale, il lui avait officiellement réclamé une copie de ses permis et autres documents. Demande que l’entreprise avait rejetée : Rafael et son confrère Organis Cuadrado en avait déduit que la société « dissimule des informations par crainte d’exposer des irrégularités évidentes » et l’avait accusée de ne pas avoir consulté les communautés voisines avant d’ouvrir son projet minier.