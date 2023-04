Podcast – Le débat sur l’avortement revient à l’agenda des politiques

Les députés entament des débats en commission de la Chambre pour faire évoluer l’interruption volontaire de grossesse en Belgique. L’objectif, c’est d’aboutir à une nouvelle loi plus en phase avec la société d’aujourd’hui et de tenir compte de l’avancement de la science sur le sujet mais la réforme cale depuis 2019. Le politique attendait l’avis d’une série d’experts pour se prononcer. Leur rapport est sur la table. Fanny Declercq, qui couvre le dossier et David Coppi, journaliste politique, sont venus en studio pour nous expliquer les enjeux de ce débat qui s’ouvre à la Chambre.

Une série Harry Potter va voir le jour. Ça a été confirmé la semaine dernière par Warner Bros Discovery. Les fans ont accueilli la nouvelle avec autant d’enthousiasme que de doutes. Au cœur du débat, l’autrice même de Harry Potter, JK Rowling, qui sera la productrice de la série. Ses propos jugés transphobes ont beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux.