BIFFF: Violence? Mais quelle violence, au juste?

Pas sûr qu’il y ait une vraie tendance décelable au Festival du Film Fantastique de Bruxelles 2023, où le genre « horreur » se taille comme souvent la plus grosse part du gâteau. Après tout, pendant l’année dans les salles, il a aussi toujours la cote. Au Bifff cependant, on célèbre la moindre apparition de globules rouges. Parfois façon catharsis ?

Ce qui marche toujours bien au Bifff, c’est le dégommage de Nazis ! Si on sait que certains s’en sont tirés en devenant des zombies (dans Dead snow, du Norvégien Tommy Wirkola, en 2009), et d’autres en s’expatriant sur la Lune (Iron sky, du Finlandais Timo Vuorensola, en 2012), rien de tel pour mettre bruyamment le public en joie qu’un fantassin du grand Reich sur la tête duquel on lance une mine antichar. Et hop : une demi-cuisse par-ci, vingt centimètres d’intestin par-là, vous voyez le genre…