José Mourinho dans le viseur du PSG: le Portugais pourrait remplacer Christophe Galtier sur le banc parisien

Quelques jours après avoir réalisé un grand pas vers son 11e titre de champion de France en dominant Lens (3-1), le PSG prépare son avenir. Sera-ce avec Christophe Galtier comme entraîneur ? Ce n’est pas certain du tout. Il faut dire que l’élimination précoce des Parisiens en Ligue des champions n’a pas du tout fait plaisir aux dirigeants du club de la capitale française. Evidemment, l’entraîneur n’est pas le seul coupable. Mais, on le sait, il est plus simple de se séparer d’un coach que de tout un groupe.

Quoi qu’il en soit, et d’après des informations de nos confrères de RMC Sports, José Mourinho pourrait débarquer au PSG et, ainsi, devenir le nouveau coach du club parisien. « Dix ans après leur collaboration au Real Madrid, Luis Campos pourrait de nouveau faire appel à José Mourinho, pour remplacer Christophe Galtier sur le banc du PSG », écrit cette source française.