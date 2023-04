Flèche Wallonne: Maxim Van Gils emmène les principaux espoirs belges

En l’absence du vainqueur sortant Dylan Teuns, grippé, les chances belges sont plutôt ténues sur les hauteurs hutoises. Le Flamand, incertain pour la Doyenne et qui n’a pas encore totalement convaincu depuis qu’il est passé chez Israël en août dernier, reste le seul Belge toujours en activité à être a minima monté sur le podium au sommet du Mur.

Chez Lotto Dstny, Maxim Van Gils, septième de l’Amstel, poursuit sa progression et ne cesse de prendre de l’épaisseur. À vingt-trois ans, l’Anversois possède assez d’explosivité pour revendiquer quelque chose si la dernière des trois ascensions du Mur s’avère décisive. Ce sera alors beaucoup plus complexe pour Tiesj Benoot, qui emmène une nouvelle fois la formation Jumbo-Visma. Le vainqueur de Kuurne a d’évidentes qualités dans les pourcentages mais est loin d’être le plus explosif. Il devrait donc anticiper « l’emballage massif » s’il a lieu.