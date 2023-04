IVG et Vivaldi: on négocie aux conditions non négociables posées par le CD&V

Le CD&V dit oui à l’extension du délai IVG de 12 à 14 semaines, et prévient : « Pour nous, c’est un plafond ». Les autres partis de la Vivaldi maintiennent à ce stade leur option de 18 semaines. Entre les deux, il y a la place pour une discussion. Un accord, on verra…

Pour ceux qui en doutaient : mardi au Parlement, un responsable du CD&V nous expliquait que le délai de 14 semaines pour autoriser une IVG, « c’est un plafond, nous n’irons pas au-delà ».

Pour rappel, en bureau lundi matin, réunis autour de Sammy Mahdi, les chrétiens-démocrates flamands, après de vifs échanges entre – on simplifie – progressistes et conservateurs en leur sein, ont fait un geste, du moins ce qui peut être interprété comme tel politiquement : ils ne s’opposent plus à la prolongation jusqu’à 14 semaines du délai, de 12 semaines actuellement, durant lequel l’on pourrait pratiquer un avortement. Le CD&V calait jusqu’à présent. Il s’avance, un peu.