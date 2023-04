Des surprises au Brussels Padel Open

Voici quatre choses à retenir.

1. Le retour de Galan et Lebron

Alors que l’on pensait se diriger vers un forfait des numéros 1 mondiaux, il n’en sera rien. Galan et Lebron sont inscrits pour le tournoi et ont partagé des images de leur retour à l’entrainement sur les réseaux sociaux après avoir été tous les deux blessés à la fin du mois de mars. Les deux joueurs, victorieux de la première édition bruxelloise, pourront ainsi espérer repartir avec une raquette spéciale d’une valeur de 25.000 euros et conçue par l’artiste Glenn Bracke, de la Galerie 47. En effet, désormais, ceux qui gagnent l’épreuve deux fois en trois ans remportent « une raquette en bronze de 22 kilos entourée de velours noir et protégée par un coffret noir ».

2. Sanyo et Belasteguin se séparent

La réunification entre Sanyo et Belasteguin n’aura pas duré… Après avoir manqué trois tournois sur six depuis le début de l’année, ceux-ci ont décidé de mettre un terme à leur collaboration. A Bruxelles, on découvrira Sanyo avec Momo Gonzalez tandis que la légende Belasteguin sera associée à Miguel Yanguas.

3. La folie Tapia/Coello

Ce n’est pas une surprise, mais ce sera assurément la paire à suivre lors du tournoi de Bruxelles : Tapia et Coello, qui ont remporté les 5 premiers tournois de l’année du World Padel Tour, restent sur… 22 victoires consécutives en ayant concédé à peine deux sets.

4. Paquito et Salazar avec une raquette inédite

L’actuelle n°1 mondiale Alejandra Salazar, en démonstration devant la presse ce mardi, et Paquito joueront avec une raquette en édition limitée, aux couleurs de l’étape bruxelloise.