Alejandra Salazar: «Il m’a fallu 6 ans au top mondial pour enfin vivre du padel»

Dans une semaine exactement, le Circus Brussels Padel Open, manche officielle du World Padel Tour, lancera sa 2e édition à la Gare Maritime de Tour & Taxis. L’occasion de voir les meilleurs joueurs et joueuses de la discipline, telle que Alejandra Salazar, la nº1 mondiale actuelle et tenante du titre, déjà en visite à Bruxelles ce mardi !

Le padel, sport émergent en Belgique, va devoir s’habituer aux visages des stars qui dominent la discipline depuis plus de quinze ans maintenant. Rien de tel, en fait, de venir passer une tête la semaine prochaine au Circus Brussels Padel Open (CBPO) pour voir en vrai des légendes de ce sport dominé principalement par les Argentins et les Espagnols. Première femme à atteindre les 50 victoires en tournois World Padel Tour, six fois championne du monde et présente dans le Top 3 mondial depuis 16 ans (!), Alejandra Salazar est une des vedettes du padel mondial au même titre que Fernando Belasteguin chez les messieurs. Dans sa ville de Madrid, les fans la reconnaissent. À 37 ans, c’est une idole. « C’est toujours très gratifiant lorsque des petites filles sautent de joie en me voyant », raconte la nº1 mondiale qui a testé, ce mardi au tout nouveau club de Tour & Taxis, la raquette officielle du tournoi (une série spéciale de 1.000 raquettes, homme et dame, frappées du logo de l’Atomium, sera en vente en vue du tournoi).